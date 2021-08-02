Вологжанин испытал муки совести после грабежа у 84-летнего пенсионера

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В Вологде в полицию обратился 84-летний вологжанин. Он рассказал странную историю. На улице к нему подошел мужчина средних лет и предложил донести его сумку с продуктами. Так как пенсионер ходит с тростью, то от помощи незнакомца не отказался. Около подъезда помощник еще посидел с пожилым мужчиной на скамейке, но как только тот отвернулся, то схватил сумку и бросился бежать. На просьбы пенсионера остановиться он не отреагировал. По самым скромным подсчетам сумма ущерба составила порядка 3 тысяч рублей. После этого инцидента, в почтовом ящике пенсионера появились его пропавшие документы.

Правоохранителям удалось задержать 40-летнего подозреваемого, который ранее уже был судим. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что планировал найти в сумке пенсионера деньги или ценные вещи, но там оказались лишь продукты и документы. Грабителя заела совесть, и он решился ночью проникнуть в подъезд, чтобы подкинуть документы пожилому вологжанину в почтовый ящик.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Ему грозит до 4 лет лишения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.