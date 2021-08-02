Череповчанка на компьютере сделала 14 поддельных справок по ковиду

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В Череповце 36-летняя женщина с помощью компьютерной программы создала для сотрудников предприятия 14 поддельных справок о результатах исследования на РНК коронавируса с указанием результатов анализа, даты сдачи пробы и получения ответа.

Отдел дознания УМВД на данный момент собрал необходимые доказательства, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Череповчанке грозит до 6 месяцев ареста по статье УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».