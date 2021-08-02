Вологжанин лишился дома из-за некачественной электропроводки

Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Белозерске в минувшую субботу, 31 июля, вспыхнул частный деревянный дом. В 11 часов утра на место прибыли пожарные и устранили возгорание за 15 минут. Однако до этого 47-летний хозяин жилища не мог смириться с потерей дома и отчаянно пытался потушить пламя, получил ожоги. Только после этого он вызвал специалистов.

Выгорело 36 квадратных метров площади: повреждены чердачные помещения, кровля, внутренняя отделка. Выяснилось, что причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.