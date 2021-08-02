Появились вакансии: в Череповце ищут переписчиков

В Череповце появились вакансии, правда, работники нужны лишь на один месяц. Там ищут работников для переписи населения

Из -за пандемии перепись переносилась. Однако, она пройдет в этом году с 1 до 31 октября. Переписаться можно будет несколькими способами: через сайт госуслуг, в одном из 25 переписных пунктов и у переписчиков, которые будут ходить по квартирам.

Как сообщает официальный сайт Череповца, для переписи потребуется 575 человек. Их работу будут организовывать 96 контролеров.

По словам начальник отдела государственной статистики в Череповце Ольги Парфёновой,

«Перепись переносилась, так что нужно обновить списки переписчиков. Нам потребуются еще люди, так что ждем желающих. Все пройдут обучение:работать с планшетами, грамотно задавать вопросы, разрешать конфликтные ситуации. Со всеми будут заключены трудовые договоры. Во время переписи у всех переписчиков будут удостоверения и специальная атрибутика».

Желающие стать переписчиком могут обращаться в отдел государственной статистики по телефонам: 26−35−48 или 26−32−94.