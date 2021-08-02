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Общество2 августа 2021 10:19

В Вологде сменили план благоустройства стихийной парковки у "Динамо"

Архитекторы прислушались к мнению вологжан
Евдокия САХАРОВА
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Новый план со страницы мэра

Новый план со страницы мэра

В Вологде архитекторы продолжают обдумывать проект благоустройства общественного пространства у стадиона "Динамо". Послушав мнения вологжан, было решено скорректировать план.

В частности, сделали возможность поворота налево за счет изменения линии тротуара со стороны Марии Ульяновой. Кроме того, добавили парковочные места вдоль ул.Пушкинской. Как сообщил мэр Вологды в соцсетях, среда подготовлена для доступа маломобильных вологжан.

Ремонт запланирован уже в этом году, стихийная парковка на данный момент ограничена.