В Вытегре судят бабушку, которая не уберегла внука от уксуса

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Трагедия произошла 21 марта в городе Вытегре Вологодской области. 59-летняя вологжанка должна была присматривать за своим 7-летним внуком, но пренебрежительно отнеслась к обстановке вокруг него. У мальчика заболевание, связанное с нарушением координации. Ребенок оказался около бутылки с 70% уксусом и выпил его, получив отравление, химические ожоги и шок первой степени. Врачи подтвердили, что его здоровью был причинен тяжкий вред и мальчик мог погибнуть.

Уголовное дело против бабушки мальчика направлено прокурору с последующей передачей в суд. "Следствием собрана достаточная доказательственная база", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.