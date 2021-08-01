Москвич похитил 12-летнюю девочку из Вологды

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Следственный комитет занимается расследованием уголовного дела о похищении несовершеннолетней вологжанки. Когда 12-летняя девочка ушла в 8 утра в пятницу и не вернулась домой, родители забили тревогу: поисками занимались и волонтеры, и спецслужбы.

Как оказалось, школьница переписывалась со сверстницей, с которой познакомилась в соцсети Instagram. Подруга была из Московской области. Девочка хотела встретиться со своей знакомой москвичкой, поэтому взрослый мужчина выступил посредником - он представился родственником и вызвался отвезти ее в другой регион. Ребенок ничего не сказал родителям и сел в машину.

Задержанный Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

Удалось выяснить, что под аккаунтом девочки и скрывался похититель. Он ввел вологжанку в заблуждение и увез с неизвестными целями в Московскую область. Там ее и удалось найти в доме мужчины в городе Ивантеевка тот же день - от девочки поступил звонок в службу спасения. Жизни ребенка больше ничего не угрожает, а похититель задержан. Мужчина объясняет свое поведение тем, что действительно хотел устроить встречу подруг. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.