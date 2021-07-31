Осужденный вологжанин-пожизненник захотел домой

Суд отказал осужденному на пожизненный срок белозеру вернуться на родину. Он мечтает отбывать срок практически дома - под Белозерском.

Антон Мацынин, молодой белозер, был осужден за жестокое убийство семьи в Белозерске. Сейчас он отбывает пожизненное лишение свободы в ФКУ ИК-18 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сиделец обратился в Белозерский районный суд с административным иском к ФСИН России, оспаривая отказ его в переводе - он мечтает попасть на Белозерский пятак.

Мацынин был осужден еще в феврале 2014 г ода за совершение преступлений, предусмотренных п.б ч. 2 ст.131 УК РФ, ч.3 ст. 30 - п.п.а,д,к ч. 2 ст.105 УК РФ, п.п.а,д,к ч.2 ст. 105 УК РФ.

Мацынин сначала написал в адрес ФСИН России заявление о переводе его на знаменитый "вологодский пятак" - ФКУ ИК-5. Он указал, что так его родственники из Белозерского района, то они смогут приехать к нему на свидание именно на вологодский пятак, пока же они своими посещениями его не радуют.

"Чтобы сохранить семейные связи, во исполнение норм международных правовых актов он просил обязать административных ответчиков перевести его в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской области", - сообщает пресс-служба судов.

Но суд установил, что белозерская колония для пожизненников была переполнена сидельцами, это и послужило причиной отказа в переводе. При таких обстоятельствах суд оставил иск Мацынина без удовлетворения.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Как сообщали СМИ, в 2013 году напившийся молодой человек явился в дом бывшей девушки, зарезал ее родителей, а сама девушка чудом избежала гибели. С момента их расставания он успел жениться, однако не оставлял девушку в покое. Погибшие - известные и уважаемые в городе люди, в их семье он жил, когда развивался роман вернувшегося из армии молодого человека и старшеклассницы. Некоторое время он работал сотрудником ГИБДД.