В Вологде ищут девочку Дашу в красной куртке

По словам родственников, девушка выше, чем указано в ориентировке

Девочка Даша ушла из дома и пропала. Ее разыскивают родные и волонтеры.

Дарья Сочнева ушла из дома в Вологде . Квартира находится на улице Псковская, 9Б. С 8:30 30 июля о ней нет никаких вестей.

Внимание, в ориентировке неправильно указан рост!

Девушка имеет рост 162 см, у нее светлые волосы до плеч, худощавого телосложения. Девочка одета в синие джинсы, белые кроссовки, светлую футболку и красную куртку.

Как сообщает сестра подростка, всех знакомых уже обзвонили, случаев ухода раньше не было.

Все, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, могут позвонить по телефонам 102 (полиция), 8-911-505-68-98 (волонтеры).