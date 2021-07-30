Под Харовском пройдет Кубок веломарафона России

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В Харовском районе на 7-8 августа запланировано проведение XIII марафона «Вологодские зори» - одного из этапов Кубка веломарафона России.

В субботу спортсмены просмотрят трассу, а в воскресенье с 10:00 стартуют соревнования. Сначала будут бороться юные велосипедисты от 6 лет. А потом заезд на 78 км.

Велосипедистам дали возможность выбрать дистанцию в 40 км или фитнес-дистанцию на 20 км. К ним допускают от 16 лет с допуском от врача.

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Организаторы отметили, что дорогу к Харовску отремонтировали, так что на машине добраться можно без проблем. В программе заезда 60-метровый рукотворный мост через Кубену в новом месте. Сообщается, что при планировании трассы в нее собрали всё лучшее, что было создано за годы проведения в один большой круг. Финишеров ожидает медалька и обед!

Кубена bike-party - вечерняя конкурсная программа перед марафоном в этом году будет ещё веселее. Есть коттеджи для аренды, отель, палаточный городок.