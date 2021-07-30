В Белозерске малышка упала в открытый колодец

Фото администрации Белозерского района

В Белозерске 27 июля произошло ЧП: 8-летняя девочка упала в открытый колодец у водопроводной колонки. Школьница хотела туда заглянуть, но поскользнулась. Трагедии удалось избежать - на помощь пострадавшей пришел случайный прохожий, он вытащил ребенка из западни. О ее травмах пока ничего не известно. Это произошло у дома №40 на улице Энгельса.

Специалисты Водоканала закрыли колодец деревянной крышкой на следующий день. Жителей Белозерска просят сообщать о незакрытых колодцах в ЕДДС по телефону 22188. Скорее всего, металлические крышки приглянулись ворам - их активно сдают в металлолом. Об этом сообщила Администрация Белозерского района.

Ранее осудили жителя Кадуя, он оставил люк в опасном для прохожих состоянии: из-за него 7-летний мальчик провалился в септик и утонул 27 февраля 2020 года.