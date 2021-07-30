В Череповце на будке Водоканала появятся окопы

Рисунок в сдержанных тонах разнообразит вид постройки, привлечет к себе внимание Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце было решено преобразить будку "Водоканала" у парка Победы. На кирпичном округлом строении появится рисунок, изображающий солдат в окопах времен Великой Отечественной войны.

Граффити разместят в рамках в рамках проекта "Любимый город" на средства президентского гранта при поддержке АО "Апатит". Волонтеры помогут очистить поверхность, потом стену загрунтуют и нанесут изображение, выбранное в музейном объединении. Пока ожидается подтверждение от управления архитектуры. Рисунок должен появиться до конца августа.