Мэр Вологды предложил провести фестиваль стрит-арта

Фото организаторов фестиваля в Екатеринбурге

Мэр Вологды Сергей Воропанов предложил вологжанам провести в следующем году фестиваль стрит-арта. Сити-менеджер заявил: "Граффити – это современное искусство, но его размещение тоже должно быть по правилам. Хочется и молодежь поддержать в ее творческом порыве, и город сделать привлекательным для жизни, без грязных пятен. Поэтому меняем правила благоустройства".

На данный момент ищутся фасады, на которых креативщики смогут реализовать себя, а также места для тренировок начинающим. Составляется даже инструкция для художников: молодежи дадут понять, где творчество уместно, а где лишь вредит.

Как рассказал мэр, чиновники вдохновились опытом Екатеринбурга, российской столицы стрит-арта. Там с 2010 года проходит фестиваль STENOGRAFFIA, и работы впечатляют. Ожидается, что и в Вологде такие рисунки дополнят архитектуру, разнообразят непритязательные здания, придадут месту изюминку.

Справка: Граффити называют в основном шрифтовые композиции, часто - это скорее общение между художниками и "захват территории", а стрит-арт - полноценное искусство на улицах, где важен диалог с городом.