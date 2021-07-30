Лики поэтов вернулись на стены череповецкой многоэтажки

Фото из газеты "Речь"

В Череповце в прошлом году закрасили изображения русских авторов, которые существовали на стенах девятиэтажного дома на проспекте Победы, 122, в течение 6 лет. Причина уничтожения рисунков оказалась в том, что покрытие выцвело и облупилось - смотреться стало не так аккуратно.

Фото из газеты "Речь"

И вот на этой неделе художник Всеволод Вахрамеев начал возвращать поэтов на их места. Работы стартовали в минувшую пятницу. На шести подъездах появились портреты Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Есенина, Высоцкого и Башлачева. Вскоре они будут дополнены цитатами из их произведений. Место Егора Летова займет Николай Рубцов. Об этом сообщила череповецкая газета «Речь».