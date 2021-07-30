Пенсионерка из Вологды 5 месяцев переводила аферистам 1,6 млн рублей

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В Вологде очередная пенсионерка пала жертвой дистанционных мошенников. 77-летняя жительница областной столицы обратилась за помощью в полицию и рассказала свою историю.

С ноября прошлого года по март даме поступали звонки на телефон. К ней обращались под самыми разными предлогами. В итоге, суля пенсионерке крупную компенсацию, неизвестные убедили женщину перевести 1 588 000 рублей, собранных из сбережений и кредитов, им на счет. И исчезли. Никакой компенсации вологжанка естественно не получила. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщила пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, только за минувшие сутки поступило 8 заявлений от вологжан, пострадавших от рук мошенников. Ущерб составил более 3 млн 227 тысяч рублей.