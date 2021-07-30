На Вологодчине за сутки 7 человек умерло от коронавируса, 230 заболело

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Появились данные о ситуации с коронавирусом на Вологодчине. За последние сутки заболело еще 230 человек. Аналогичные цифры в последний раз регистрировали в январе и феврале.

Скончались — 7 человек. Активных случаев заболевания на сегодняшний день — 4501. Всего на 30 июля с начала пандемии на Вологодчине выявлено 54 526 заболевших, такие публикует данные сайт стопкоронавирус.рф

В моногоспиталях региона находятся более 1100 человек. Напомним, всех заболевших старше 60 лет медики обязаны госпитализировать. Особенность течения болезни в настоящий момент - она развивается очень быстро, инфекция стремительно проникает в легкие и поражает их.

Согласно плану, каждый день медики должны прививать более 4 тысяч человек. В регионе началась ревакцинация.