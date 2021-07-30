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Происшествия30 июля 2021 11:03

В ДТП с тремя иномарками пострадал 13-летний мальчик

Машина, в салоне которой он ехал, не уступила дорогу другому автомобилю
Иван Чухнин
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29 июля в Вологде произошло ДТП с участием подростка. В 16:40 на пересечении улиц Панкратова и Петина столкнулись машины. По сообщению городского ГИБДД,

38-летняя женщина за рулем «Хендай Гетс» двигалась по улице Панкратова со стороны улицы Щетинина. И на перекрестке не уступила дорогу «Вольво» под управлением 54-летнего мужчины. Мужчина ехал по улице Петина со стороны улицы Гагарина.

От удара «Хендай Гетс» откинуло на стоявший автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем его находился 25-летний мужчина.

В результате травмы получил 13-летний мальчик - он находился в салоне «Хендай Гетс».