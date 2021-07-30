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Происшествия30 июля 2021 10:20

В Вологде сгорел "Мерседес"

У него выгорел моторный отсек
Иван Чухнин
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У дорогой иномарки выгорел моторный отсек

У дорогой иномарки выгорел моторный отсек

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

"Мерседес Бенц" сгорел в Вологде. ЧП случилось 30 июля в 1 час 30 минут. Как сообщает пресс-служба управления МЧС России по Вологодской области, горел автомобиль, припаркованный у дома на улице Карла Маркса, 87 а.

Площадь пожара составила два квадратных метра. Огнем повреждено лакокрасочное покрытие передней части автомобиля, передние колеса, моторный отсек. Причина возгорания устанавливается. На место выезжал один автомобиль, пять человек личного состава.