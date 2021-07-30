В Вологде сгорел "Мерседес"

У дорогой иномарки выгорел моторный отсек Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

"Мерседес Бенц" сгорел в Вологде. ЧП случилось 30 июля в 1 час 30 минут. Как сообщает пресс-служба управления МЧС России по Вологодской области, горел автомобиль, припаркованный у дома на улице Карла Маркса, 87 а.

Площадь пожара составила два квадратных метра. Огнем повреждено лакокрасочное покрытие передней части автомобиля, передние колеса, моторный отсек. Причина возгорания устанавливается. На место выезжал один автомобиль, пять человек личного состава.