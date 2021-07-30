В Череповце сгорел гараж, огнем повреждено рядом стоящее строение

В Череповце неизвестные спалили гараж. Сигнал поступил 29 июля в 20 часов 06 минут. Очевидцы сообщили, что горит деревянный, обшитый металлическими листами гараж.

Пожарные выехали на улицу Белинского, 3. Однако отстоять строение не удалось - гараж сгорел почти полностью, площадь пожара составила 12 квадратных метров. Огнем повреждена наружная отделка рядом стоящего гаража. По сообщению пресс-службы МЧС, причина ЧП – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В ликвидации возгорания задействовано 2 единицы техники, 8 человек личного состава. По информации МЧС, оба гаража были неэксплуатируемыми.