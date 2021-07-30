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Происшествия30 июля 2021 9:01

В Вологодской области сгорел дом от удара молнии

ЧП случилось в Вожегодском районе
Иван Чухнин
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Старинный деревянный дом сгорел полностью.

Старинный деревянный дом сгорел полностью.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области ЧП случилось из-за непогоды. 29 июля в 15 часов 43 минуты поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном нежилом доме в деревне Щеголиха Тигинского сельского поселения Вожегодского района.

На место выезжали пожарные, однако дом площадью 96 квадратных метров был полностью уничтожен огнем. Собственник дома - мужчина 1988 года рождения. Причиной возгорания стал грозовой разряд, попавший в строение. В ликвидации задействовано 5 единиц техники, 10 человек личного состава.