Стали известны подробности гибели череповчанина на железнодорожных путях

В Череповце случилась трагедия на путях, вторая в 2021 году.

17 июля местный житель 45 лет попал под колеса поезда. Сейчас стали известны подробности произошедшего. Череповчанин шел со стороны дач, переходил железную дорогу по оборудованному переходу в Заречье, но на запрещающий свет. Он пропустил один поезд, но попал под другой, который двигался в противоположном направлении.

Это второй случай гибели на железной дороге с начала года в Череповце. 16 января под колесами поезда в районе вокзала погиб 23-летний молодой человек.