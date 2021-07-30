Вместо планшета сокольчанке прислали странную посылку

Cокольчанка купила планшет, но получила странную посылку. Похоже, 48-летняя женщина пала жертвой дистанционных мошенников или банальных воров. Сокольчанка отправилась в полицию и там рассказала, что с ней произошло. Она совершила обычную покупку в интернете: увидела в сети рекламу, перешла по указанной ссылке, с ней связался менеджер магазина. Он сказал, что магазин пришлет технику наложенным платежом.

Товар действительно пришел - сокольчанка получила уведомление. На почте женщина оплатила доставленный товар, но, вскрыв посылку, она обнаружила внутри только бумагу. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, сумма ущерба составила 3780 рублей.

Дело расследуется полицией.