Губернатор Олег Кувшинников бросил вологжанам вызов

#Япривился

Губернатор Вологодской области провел эфир «ПоОКаем в сети» 28 июля в Центре управления региона, где получают сообщения вологжан из соцсетей и через Госуслуги. Из поступивших с начала года 97 тысяч вопросов, 27 тысяч посвящены вакцинации от COVID-19. Даже во время прямой трансляции у главы спросили, собирается ли он ревакцинироваться.

Олег Кувшинников заявил, что пройдет повторную вакцинацию, и напомнил, что ВОЗ и Минздрав РФ рекомендуют пройти ее тем, кто переболел или сделал прививку от коронавируса полгода назад.

Кроме того, губернатор объявил челлендж #Япривился и призвал вологжан обосновывать свою позицию в соцсетях, рассказать о самочувствии после укола. Таким образом сомневающиеся жители области смогут увидеть, как земляки переносят вакцинацию, а потом принять для себя окончательное решение.