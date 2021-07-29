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Здоровье29 июля 2021 17:25

Школьникам Вологодской области придется 1 сентября отправиться в школу

Обучение планируют сделать очным
Евдокия САХАРОВА
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Фото Vitolda Klein

Фото Vitolda Klein

На оперативном штабе по вопросам коронавируса при Правительстве Вологодской области обсудили формат учебного процесса. Губернатор заявил, что по имеющимся прогнозам на эпидобстановку, 1 сентября вологжане смогут очно начать посещать школы. Однако, ситуация может и внезапно поменяться - население вакцинируется неохотно, возникают всплески заболеваемости.

Начальник департамента образования Правительства региона Елена Рябова призвала работников сферы образования привиться до начала учебного года, ради уменьшения вероятности распространения коронавируса в классах и семьях детей. Вакцинация все еще добровольная.