Школьникам Вологодской области придется 1 сентября отправиться в школу

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На оперативном штабе по вопросам коронавируса при Правительстве Вологодской области обсудили формат учебного процесса. Губернатор заявил, что по имеющимся прогнозам на эпидобстановку, 1 сентября вологжане смогут очно начать посещать школы. Однако, ситуация может и внезапно поменяться - население вакцинируется неохотно, возникают всплески заболеваемости.

Начальник департамента образования Правительства региона Елена Рябова призвала работников сферы образования привиться до начала учебного года, ради уменьшения вероятности распространения коронавируса в классах и семьях детей. Вакцинация все еще добровольная.