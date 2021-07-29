Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июля 2021 16:33

Череповецкие пожарные вывели людей из вспыхнувшей котельной

ЧП произошло на улице Окружной
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Место происшествия

Место происшествия

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Череповце днем 28 июля вспыхнуло помещение неэксплуатируемой котельной на улице Окружной, 4. На место прибыли пожарные с техникой: им пришлось эвакуировать двух человек. Как выяснилось, сгорели теплоизолирующие материалы. Огнем оказались повреждены металлоконструкции и перекрытия. Об этом сообщила пресс-служба областного УМЧС.

Предположительно, причиной чрезвычайной ситуации стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, либо неисправное электрическое оборудование.