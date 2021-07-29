В Вологде пятеро мужчин грабили прохожих с помощью баллончика

Подозреваемые Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде полицейские раскрыли серию разбойных нападений. В полицию обратилось сразу несколько вологжан, которые рассказали о грабеже в вечернее время. К жертвам подходили молодые люди, которые угрожали и отбирали все ценное. Иногда нападали сзади и избивали, либо применяли баллон со слезоточивым газом.

Правоохранителям удалось схватить грабителей с поличным. Подозреваемыми оказались пятеро вологжан возрастом 22-31 года. На данный момент установлена их причастность только к 9 преступлениям, но разыскиваются и другие пострадавшие, которые еще не заявили в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, молодые люди специально искали добычу послабее - в основном пьяных людей. Похищенное или сдавали в ломбард, или продавали. На вырученные средства - кутили. В квартирах задержанных найдены телефоны, банковские карты и документы потерпевших.

На мужчин возбуждены уголовные дела по статьям "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а также с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия" и "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Бандитам грозит до 10 лет лишения и штраф до миллиона рублей.

Если вы пострадали от рук этих людей, обратитесь в полицию по телефонам в Вологде: 8 (8172) 76-31-14, 76-30-14 или «02».