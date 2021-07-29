Подростки развлекаются: случаи вандализма зафиксированы в Шексне и Харовске

Дети без надзора- грозная сила и опасность. Фото: районная газета "Звезда".

Подростки напали на здание бани: в Шексне пострадало строение на улице Садовой, которое разношерстная компания атаковала на протяжении нескольких дней. Об этом пишет районная газета «Звезда»

Действия вандалов попали на запись камер видеонаблюдения - путь подростков пролегал как раз перед ней, так что они не раз продефилировали мимо нее. Некоторые злоумышленники были на велосипедах.

Сотрудники редакции не стали выкладывать видео в сеть «из чувства родительского сострадания». Но скриншот всё же опубликован. Поэтому школьникам предлагают самим прийти в полицию. Также советуют проявить деятельное раскаяние, то есть возместить ущерб.

Аналогичная ситуация произошла и в Харовске - в ночь с 18 на 19 июля подростки набедокурили в центре города, перевернули вазоны с цветами у районной библиотеки. Так как все снималось на камеру наблюдения, хулиганов быстро вычислили. Сердобольные библиотекари не стали публиковать видео и писать заявление в полицию, за что их пожурили пользователи соцсетей: " Все повторится сначала..." Тем более вазоны получили трещины, а цветы засохли.

Как прокомментировал юрист, в любом случае, если даже собственниками не написаны заявления в полицию о хулиганских действиях, информация о социально опасных действиях должна быть проверена сотрудниками правоохранительных органов.