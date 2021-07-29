Череповчанин на свой день рождения убил сожительницу

Место преступления Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В одной из квартир Череповца 21 июля погибла 46-летняя женщина, которая проживала там с любимым мужчиной. 44-летний череповчанин в тот вечер продолжал отмечать там свой недавно прошедший праздник - день рождения. Как выяснилось в ходе следствия, именинник во время застолья причинил даме сердца травмы головы, и она скончалась на месте.

Однако мужчина наотрез отказывался признаваться в преступлении. Следователям и криминалистам регионального следственного управления удалось собрать достаточное количество доказательств, свидетельствующих о непосредственной причастности мужчины к избиению сожительницы. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Подозреваемый заключен под стражу.