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Происшествия29 июля 2021 15:44

Череповчанин на свой день рождения убил сожительницу

Мужчине грозит тюрьма
Евдокия САХАРОВА
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Место преступления

Место преступления

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В одной из квартир Череповца 21 июля погибла 46-летняя женщина, которая проживала там с любимым мужчиной. 44-летний череповчанин в тот вечер продолжал отмечать там свой недавно прошедший праздник - день рождения. Как выяснилось в ходе следствия, именинник во время застолья причинил даме сердца травмы головы, и она скончалась на месте.

Однако мужчина наотрез отказывался признаваться в преступлении. Следователям и криминалистам регионального следственного управления удалось собрать достаточное количество доказательств, свидетельствующих о непосредственной причастности мужчины к избиению сожительницы. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Подозреваемый заключен под стражу.