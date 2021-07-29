Не стало бывшего гендиректора Череповецкого ФМК Евгения Короткова

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Стало известно о смерти Евгения Короткова - бывшего гендиректора Череповецкого фанерно-мебельного комбината, почётного гражданина Череповца, экс-руководителя комитета по экономической политике ЗСО.

Губернатор Вологодской области выразил соболезнования родным и немного рассказал об ушедшем: "Большая часть жизни Евгения Николаевича связана с комбинатом. Он пришёл туда в 1976 году простым инженером и прошел большой профессиональный путь, став генеральным директором предприятия. Этот путь был непростым, но своим профессионализмом, преданностью делу он доказал, что сможет управлять этим большим производством. И это неоднократно подтверждалось — Евгений Николаевич имеет многочисленные награды, в том числе от Президента РФ. За вклад в развитие Вологодчины и работу на благо региона он отмечен высокой наградой — медалью «За заслуги перед Вологодской областью»".

Под руководством Евгения Короткова на комбинате были успешно реализованы крупные приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов по модернизации производства древесно-стружечных плит и фанеры.