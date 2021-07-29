Кредитор спалил двухквартирный дом должника и его соседей

Дом сгорел полностью. Фото: МЧС России по Вологодской области

Суд вынес приговор 31-летнему тотьмичу - он поджег двухквартирный дом, огонь полностью уничтожил строение.

ЧП случилось в двухквартирном деревянном доме на улице Кирова, 91 в Тотьме. Утром 14 января 2021 года подсудимый явился к знакомому требовать, чтобы тот вернул долг. Но тот не захотел этого делать и убежал.

Расстроенный кредитор стал выбросать в комнату, где находились легковоспламеняющиеся предметы и емкости с бензином, тлеющие окурки сигарет. При этом он выкрикивал угрозы сжечь дом. Спустя некоторое время деревянный двухквартирный дом действительно сгорел. Его жители лишились и квартир и имущества.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области, из дома пожарные эвакуировали 93-летнюю женщину и её 62-летнюю дочь. Ущерб составил больше двух миллионов рублей.

Осуждённый не признал вину. Однако он признан судом виновным, ему назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.