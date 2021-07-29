В Вологде сгорела Лада Калина

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28 июля в Вологде сгорела автомашина. Сообщение поступило в 15 часов 24 минуты. Горела Лада Калина, припаркованная на улице Фрязиновской, возле дома № 36. Как сообщает МЧС, машина 2010 года выпуска, принадлежит женщине 1984 года рождения. Возгорание возникло в моторном отсеке. На место выехали пожарные. В результате сгорело внутреннее устройство моторного отсека, правая фара, повреждены лакокрасочное покрытие кузова.

Причиной ЧП стали неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства либо неисправность электрооборудования транспортного средства.