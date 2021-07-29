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Общество29 июля 2021 11:01

В Соколе торжественно забили первую сваю в фундамент Ледового дворца

Дворец должны ввести в эксплуатацию к октябрю 2022 года
Иван Чухнин
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Ледовый дворец должны построить менее, чем за полтора года

Ледовый дворец должны построить менее, чем за полтора года

В Соколе появится первая не только в районе, но и на севере области, крытая ледовая площадка. В торжественной обстановке была забита первая свая фундамента.

Решение о строительстве было принято на Градостроительном совете еще в 2018 году, два года ушло на разработку проектно-сметной документации.

Ледовый дворец появится в центре Сокола - райцентра, в котором проживает более 30 тысяч человек.

На строительство из областного бюджета выделено более 300 миллионов рублей.

Отопление Ледового дворца предусмотрено от отдельной котельной. Ее построят до конца этого года. Закончить саму стройку спортивной арены необходимо до конца сентября 2022 года.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Харовском районе по решению Градостроительного совета в 2018-2020 годах должен появиться крытый ледовый корт. Поручение губернатора так и осталось невыполненным.