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Общество29 июля 2021 10:41

В Вологодской области в школах и вузах будут прививать педагогов и персонал

Поручение дал губернатор области
Иван Чухнин
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В учебных заведениях в ближайшее время начнут вакцинировать сотрудников. Чтобы начать учебный год в привычном формате, глава региона Олег Кувшинников на заседании оперштаба поручил организовать вакцинацию от COVID-19 в учебных заведениях. Пока область готовится к обычному режиму обучения, но все может измениться. Во всех учебных учреждениях с начала года будет проводиться измерение температуры и регулярная дезинфекция помещений. За каждой группой и классом будет закреплен отдельный кабинет. Для обеспечения безопасности увеличится количество больших перемен, будет организован ступенчатый приход детей в школы.

Напомним, необходимо привить 60 процентов взрослого населения. Работники детсадов, школ, колледжей, техникумов и вузов смогут привиться у себя на работе. Чтобы иммунитет сформировался, нужно время. Поэтому приступить к вакцинации и ревакцинации нужно в ближайшее время.