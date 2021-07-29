В Вологодской области в школах и вузах будут прививать педагогов и персонал

В учебных заведениях в ближайшее время начнут вакцинировать сотрудников. Чтобы начать учебный год в привычном формате, глава региона Олег Кувшинников на заседании оперштаба поручил организовать вакцинацию от COVID-19 в учебных заведениях. Пока область готовится к обычному режиму обучения, но все может измениться. Во всех учебных учреждениях с начала года будет проводиться измерение температуры и регулярная дезинфекция помещений. За каждой группой и классом будет закреплен отдельный кабинет. Для обеспечения безопасности увеличится количество больших перемен, будет организован ступенчатый приход детей в школы.

Напомним, необходимо привить 60 процентов взрослого населения. Работники детсадов, школ, колледжей, техникумов и вузов смогут привиться у себя на работе. Чтобы иммунитет сформировался, нужно время. Поэтому приступить к вакцинации и ревакцинации нужно в ближайшее время.