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Общество29 июля 2021 10:08

В Череповце иномарка сбила 22-летнего мотоциклиста

ЧП произошло на перекрестке
Источник:kp.ru
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22-летний мотоциклист получил серьезные травмы

22-летний мотоциклист получил серьезные травмы

28 июля около 12.35 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Наседкина в Череповце в аварию попал мотоциклист. Его сбила иномарка. Как сообщает ГИБДД Череповца, 31-летний водитель внедорожника «Mitsubishi Outlander» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество мотоциклу «Yamaha». Мотоциклом управлял молодой человек, который при ударе получил серьезные травмы.

Как сообщает ГИБДД Череповца, 22-летний мотоциклист был госпитализирован.