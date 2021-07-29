В Череповце иномарка сбила 22-летнего мотоциклиста

22-летний мотоциклист получил серьезные травмы

28 июля около 12.35 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Наседкина в Череповце в аварию попал мотоциклист. Его сбила иномарка. Как сообщает ГИБДД Череповца, 31-летний водитель внедорожника «Mitsubishi Outlander» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество мотоциклу «Yamaha». Мотоциклом управлял молодой человек, который при ударе получил серьезные травмы.

Как сообщает ГИБДД Череповца, 22-летний мотоциклист был госпитализирован.