Пожилая вологжанка сгорела в своем дачном доме

Место трагедии Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодском районе в деревне Романово вечером минувшего вторника вспыхнул пожар в частном доме. На пепелище нашли останки 77-летней женщины - собственницы дачи. Об этой трагедии сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области и Отдел надзорной деятельности района.

Жуткий пожар в Вологодском районе Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Женщина постоянно проживала в Вологде, а в деревню ездила на дачу. Причины возгорания еще предстоит установить специалистам.