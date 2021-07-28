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Происшествия28 июля 2021 18:36

Пожилая вологжанка сгорела в своем дачном доме

Трагедия произошла минувшим вечером
Евдокия САХАРОВА
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Место трагедии

Место трагедии

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодском районе в деревне Романово вечером минувшего вторника вспыхнул пожар в частном доме. На пепелище нашли останки 77-летней женщины - собственницы дачи. Об этой трагедии сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области и Отдел надзорной деятельности района.

Жуткий пожар в Вологодском районе

Жуткий пожар в Вологодском районе

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Женщина постоянно проживала в Вологде, а в деревню ездила на дачу. Причины возгорания еще предстоит установить специалистам.