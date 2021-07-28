В Вологодскую область завезли однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Вологодской области в моногоспиталях находится 1111 человек.

Для борьбы с коронавирусной инфекцией выбран курс на вакцинацию общества. На сегодняшний день в Вологодской области привито около 40 процентов взрослого населения, это ниже планируемого и ниже среднероссийского.

В наличии в лечебных учреждениях региона есть три российские вакцины. Впервые поступил "Спутник Лайт" - 5 тысяч доз уже завтра будут доставлены в мобильные пункты вакцинации Вологды и Череповца. Преимущество этой вакцины в том, что достаточно одного похода на прививку. Однако она не рекомендована детям и пожилым. (Есть противопоказания, обязательна консультация врача, - прим. ред...)

На областном оперативном штабе прозвучала еще одна цифра: плановое значение для региона должно составлять 4200 прививок в сутки. Кстати, началась ревакцинация. Напомним, ревакцинацию рекомендуют проводиться уже через 6 месяцев после вакцинации или болезни.

"Комсомолка" писала о свойствах вакцины "Спутник Лайт"