Вологодские медики будут общаться с лошадками, чтобы отдохнуть

Медики на прогулке. Фото vk.com/ksk_vivat

В Вологде медицинские работники смогут бесплатно покататься на лошадях и пообщаться с животными в рамках проекта "Реабилитация медицинских работников в условиях пандемии COVID-19 «Лечебная верховая езда – медикам»" на грантовые средства. Программа проходит в Вологодском конно-спортивном клубе «Виват» с 15 июля по 25 октября 2021 года при поддержке Правительства Вологодской области.

В группы набирают медиков и волонтеров, которые работали с коронавирусными больными. По словам специалистов, иппотерапия прогоняет меланхолию, дарит успокоение и энергию.