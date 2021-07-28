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Происшествия28 июля 2021 16:12

Вологжанин дважды за день пытался украсть спиртное в одном магазине

И дважды его поймали
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде нашелся мужчина, который ради своей цели не остановится ни перед чем. Местный житель задумал похитить спиртное из супермаркета на улице Мира, однако при реализации плана все пошло не так. Мужчину с алкоголем под курткой задержали на выходе и вызвали Росгвардию, которая доставила воришку в отдел, где на него составили административный протокол.

Как только вологжанин освободился из полиции, он побежал назад в магазин и снова взял себе спиртное без оплаты. Неугомонного ценителя алкоголя опять схватили сотрудники и передали росгвардейцам. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.