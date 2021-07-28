Жительница Липецка промышляла мошенничеством за спиной мужа

- Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В полицию Череповца обратился 51-летний местный житель. Он рассказал, что коллекционирует наручные часы советской эпохи. На сайте бесплатных объявлений он обнаружил необходимый ему экспонат за 4200 рублей. В результате мужчина договорился с продавцом о посылке, но она так и не пришла.

Заместитель начальника отдела дознания УМВД Череповца в результате расследования вышел на 32-летнюю жительницу города Липецка. Информацию передали коллегам в Липецкую область, где мошенницу и задержали.

Как призналась липчанка на допросе, она выводила полученные деньги через карту мужа, который о ее делах ничего не знал. Женщина оказалась причастна к 17 аналогичным преступлениям на территории России. На аферистку составили уголовное дело и направили в Липецк для приобщения к многоэпизодному составу.