Под Вологдой пьяный водитель попал в ДТП с 5 детьми в салоне

Место происшествия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

На трассе Михалево - Надеево в Вологодском районе автомобиль ВАЗ-2114 оказался в кювете. ДТП случилось около 6 часов вечера на 1 километре автодороги. Выяснилось, что за рулем находился 45-летний мужчина в состоянии опьянения, без прав и не пристегнутый ремнем безопасности.

В результате аварии пострадали двое мальчиков 10 и 14 лет, а также 11-летняя девочка. Дети получили различные травмы, ушибы головы. Виновнику аварии тоже необходимо лечение - у него диагностировали ушибы грудной клетки и мягких тканей головы. "Все направлены на амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Всего в автомобиле перевозились 6 пассажиров, из них 5 детей, все с нарушениями требований правил перевозки. Водителя привлекли к административной ответственности, ему грозит административный арест или штраф в 30 тысяч рублей.