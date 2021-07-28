Вологжанин ограбил магазин на 800 рублей

Кадр с записи видеонаблюдения Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде в полицию обратилась сотрудница одного из продуктовых магазинов. 36-летняя вологжанка рассказала, что мужчина схватил с полки бутылку алкоголя и ринулся к выходу. Она попыталась его схватить, но грабитель оказался быстрее. Сумма ущерба составила 800 рублей.

Правоохранители изучили записи с камер и выяснили, что дерзким преступником оказался ранее судимый 25-летний мужчина. Уже через несколько часов сотрудники ППС доставили подозреваемого в отдел, где он и сознался в совершенном грабеже. Теперь ему грозит до 4 лет лишения.