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Происшествия28 июля 2021 14:42

Вологжанин ограбил магазин на 800 рублей

Однако его все равно быстро нашли
Евдокия САХАРОВА
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Кадр с записи видеонаблюдения

Кадр с записи видеонаблюдения

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде в полицию обратилась сотрудница одного из продуктовых магазинов. 36-летняя вологжанка рассказала, что мужчина схватил с полки бутылку алкоголя и ринулся к выходу. Она попыталась его схватить, но грабитель оказался быстрее. Сумма ущерба составила 800 рублей.

Правоохранители изучили записи с камер и выяснили, что дерзким преступником оказался ранее судимый 25-летний мужчина. Уже через несколько часов сотрудники ППС доставили подозреваемого в отдел, где он и сознался в совершенном грабеже. Теперь ему грозит до 4 лет лишения.

Вологжанин ограбил магазин
Мужчине не удалось уйти от правоохранителей