За вход на территорию Кирилло-Белозерского монастыря теперь просят деньги

Фото Светланы Саух Фото: cultinfo.ru

В Кирилло-Белозерском монастыре вход на территорию ансамбля решили сделать платным с 1 августа. Раньше билеты продавали только на экскурсии и экспозиции. Теперь вход будет стоить 100 рублей, для пенсионеров - 80, а жителям Кирилловского района - бесплатно. Как сообщили представители монастыря, все вырученные средства пойдут на содержание комплекса.

Бесплатное посещение смогут себе позволить дети младше 16 лет, лица от 16 до 18 лет в последнюю субботу месяца, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, многодетные семьи (в последнюю субботу месяца), лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам (в последнюю субботу месяца), сотрудники государственных музеев России, члены ICOM, ICOMOS, инвалиды первой и второй группы, дети-инвалиды.

Кроме того, в музее 3 раза в год проходят Дни открытых дверей: 1 октября День пожилого человека и бесплатный вход для пенсионеров по возрасту, 9 мая День Победы - бесплатных вход для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, участников боевых действий, 3 декабря – Международный день инвалидов (для лиц с ограниченными возможностями здоровья).