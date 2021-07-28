В Вологде задержали организатора крупного интернет-магазина наркотиков

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В столице Вологодской области специалистам Управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке отряда специального назначения «Гром» удалось задержать троих мужчин, у которых при личном досмотре и в квартире обнаружили гашиш, амфетамин и мефедрон общей массой свыше 726 грамм. Наркотики были упакованы и подготовлены для сбыта. Все молодые люди оказались в возрасте от 25 до 34 лет.

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Правоохранители считают, что один из задержанных - организатор крупного нелегального интернет-магазина по продаже запрещённых веществ. Рассылка клиентам осуществлялась на территории Вологодчины через тайники-закладки остальными двумя мужчинами. Вологжане заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы. На данный момент устанавливаются другие возможные преступления и круг причастных.