Череповчанин при разборе печки нашел боевую гранату

Граната Фото: Предоставлено Росгвардией

В Череповецком районе мужчина несколько лет назад купил себе дачу. В этом году он все-такие решился на ремонт и занялся разбором старой печи. Тут его ждал необычный сюрприз.

ЧП произошло в деревне Горелый Починок. Удивленный череповчанин вызвал полицию. На место прибыли специалисты группы разминирования череповецкого ОМОН Росгвардии и установили, что перед ними взрывоопасная граната РГД-33 времен Великой Отечественной войны.

Как сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области, правоохранители забрали боеприпас для утилизации.