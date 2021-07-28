Появилась фотография череповчанина, оторвавшего рысенку лапу

Он отобрал клюшку у рысенка Севы. Фото: пресс-служба судов

Фотографию Севиного обидчика опубликовала пресс-служба судов. Она сообщает: "Как установил суд, 23 июля этого года около 00:40 в Череповце на территории "Ледового дворца" молодой человек оторвал правую лапу ростовой фигуре Сева и тайно похитил из нее хоккейную клюшку..."

Как сообщала "Комсомолка", в Череповце задержали двух недорослей, причастных к вандализму: весь город негодовал, когда у рысёнка-талисмана, установленного у Ледового дворца, оторвали руку. Вандалов вычислили: это оказались 22-летний и 23-летний местные жители.

Рысёнок Сева с клюшкой, талисман хоккейного клуба «Северсталь», был установлен возле Ледового дворца 9 июля, но фигурка простояла менее двух недель: в ночь на 23 июля она осталась без лапки.

Один из задержанных, 23-летний молодой человек, признался, что его заинтересовала хоккейная клюшка Севы, он потянул, но она подалась вместе с лапой.

Ущерб МУП "Теплоэнергия" от повреждения куклы составил 40 003 рубля, от хищения имущества - 1490 рублей. В судебном заседании молодой человек пояснил, что был сильно пьян, не мог контролировать свои действия, выводы сделал, собирается полностью возместить ущерб. Мировой судья по ст. 7.17 КоАП РФ назначил череповчанину наказание в виде административного штрафа в размере 400 рублей, по ст.7.27 КоАП РФ - в виде 10 суток административного ареста..

"За плевок в лицо всему городу .....на год с метлой вокруг Севы . И не дай бог с Севы хоть волосок ..." - появился такой комментарий под этой информацией на сайте newsvo.ru