Крупный град подпортил урожай череповецких дачников

Груши пострадали от ударов града. ВКонтакте

В Череповецком районе вместо долгожданного дождя выпал град. Фотографии появились в социальных сетях.

Днем 27 июля град огорчил немало огородников: фотографии свидетельствуют о побитых грушах и кабачках, листьях свеклы и огурцов. Так, пострадали огородники в деревне Борисово. Град порвал парники, повредил теплицы, появились трещины на пластиковых деталях автомобилей, обито лако-красочное покрытие кузовов.

Сильный ветер с дождем и градом около 17 часов дня прошел на череповецких дачных причалах. Дачники жалуются на поврежденные плоды и листья растений, разбитые садовые фонари.

"Боюсь ехать на дачу. Вдруг там все погибло!" - пишет череповчанка Елена Горская "ВКонтакте" в комментариях под снимками коллег-огородников.

Как оказалось, град прошел полосами - даже в городе он был не во всех микрорайонах.