Следователи возбудили три уголовных дела против вологодских уклонистов

Трое молодых людей уклонялись от воинской службы. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, возбуждено три уголовных дела.

Как сообщает СУ СК РФ, молодые люди, 1995, 1997, 2000 г.р., являясь гражданами Российской Федерации, подлежащими призыву на военную службу, признанные годными для ее прохождения, в разные периоды 2018-2021 г.г., не желая проходить военную службу, уклонились от ее прохождения путем предоставления ложного медицинского заключения о состоянии здоровья в военный комиссариата Вологодской области по г. Вологде и Вологодскому району.

Следователями выясняется, имелись ли основания, при наличии которых указанные граждане не могли быть призваны на военную службу. Расследование уголовных дел продолжается.

Про происхождение ложных медицинских заключений не сообщается.