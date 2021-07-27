На обходе Вологды возможны пробки на трассе А-114

Район ремонта Фото: Яндекс.

Федеральное дорожное агентство "Холмогоры" сообщило, что на обходе Вологды начались ремонтные работы: "На трёх объектах будет сужение проезжей части до двух полос движения и на трёх объектах движение транспорта будет осуществляться по одной полосе (организовано реверсивное движение со светофорным регулированием)".

Специалисты заняты ремонтом искусственных сооружений - стартовали планово-предупредительные работы на участке от трассы А-114 Вологда-Тихвин до северного направления трассы М-8 «Холмогоры». В результате ограничений, в том числе и скорости до 40 км/ч, могут образовываться пробки.

Планируется заменить мостовое полотно, деформационные швы, барьерное и перильное ограждения, отремонтированы поврежденные участки железобетонных конструкций, покраска.