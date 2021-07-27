Вологжане стали чаще умирать от коронавируса

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В Вологодской области по состоянию на 27 июля за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели, по официальным данным, еще 225 человек. В статистику по погибшим от COVID-19 попали еще 8 вологжан.

Статистика по Вологодской области

Серьезный скачок как заболеваемости, так и смертности произошел в первых числах июля. Ранее умирало 2-4 человека в день, теперь 6-10. Максимальное количество заболевших в этой "волне" было 22 июля - у 233 вологжан выявили коронавирус.

Всего в Вологодской области от коронавируса умирает по 114,5 на каждые 100 тысяч населения. В Санкт-Петербурге этот показатель равняется 354,5.