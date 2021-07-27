Вологодский онкодиспансер оснастят на 31 млн рублей

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В радиологическом корпусе Вологодского онкологического диспансера в 2020 году планируется провести капитальный ремонт помещений. Там установят комплект оборудования магнитно-резонансного томографа.

Сейчас проводится аукцион на поставку МРТ с возможностью планирования лучевой терапии. Медиков обучают работе с медоборудованием. Как сообщает пресс-служба правительства области, современная система обеспечивает большую скорость сканирования, высокое качество и разрешение изображений для визуализации опухолей, определения стадии заболеваний, планирования и контроля лечения.

На эти цели выделен 31 млн рублей из бюджетов федерального и регионального уровней. Каждый год 4 тысячи вологжан впервые получают онкодиагноз. 54,6% заболевших - женщины. Чаще всего у них диагностируют рак молочной железы, а у мужчин - раком трахеи, бронхов, легкого, предстательной железы. Лица старше 65 лет составляют 45,8% от числа заболевших.